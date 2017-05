Kripo uus juht: ma ei ole leidnud neid Augeiase talle, mida peaks vägisi puhastama hakkama*

Keskkriminaalpolitsei juhi Aivar Alavere sõnul on organiseeritud kuritegevuse käekiri nii palju muutunud, et vägivaldselt oma piirkondi jagada pole enam tarvis.

Keskkriminaalpolitsei vastne direktor Aivar Alavere ütleb intervjuus, et informatsioon on kriminaalpolitseiniku valuuta ja tehnika ei saa mitte kunagi inimluuret asendada. Oma ametiajal keskendub Alavere valgekraedest kurjategijatele, kelle tegevus kahjustab ausat ettevõtluskeskkonda ja riigi mainet.

Te olete keskkriminaalpolitseis (KKP) töötanud väga kaua, 19 aastat. Aga kuidas olete värske juhina sisse elanud? Hinnates kasvõi büroojuhtide koosoleku järgi, mis lõppes vahetult enne meie intervjuud – kas midagi on uues ametis teie jaoks ka uut?

Väga palju on uut. Tunnen laias laastus küll inimesi ja süsteemi, aga paljude üksuste sügavam töö sisu on mulle veel avastamata maa. Ma pole töötanud KKP menetlusüksustes ja nende töökultuur, põhimõtted ja sisu on kindlasti see, kus tahan end rohkem kurssi viia.