Kristina Šmigun-Vähi: sporti mustati. Mul on kahju, et seda tehti ja et mina olin seal vahel

Kust tuli mõte, et võiks astuda Reformierakonda ja kandideerida riigikokku?

Tehti ettepanek. Viimase 20 aasta jooksul on mind iga nelja aasta tagant poliitikasse kutsutud. Kui ma sporti tegin, ütlesin, et mul pole selleks aega. Kui spordi lõpetasin, ütlesin, et lõpetan enne Tartu ülikooli ära ja siis vaatame. Praegu ongi õige aeg – olen ülikooli lõpetanud ja mulle tehti ettepanek. Esimest korda võtsin asja kaaluda. See oli väga kaalutletud otsus, seda ei olnud lihtne teha.

Kui teid valitakse, siis mida te riigikogus teha tahate?

Mulle on südamelähedased noored. Näen oma laste pealt, kui vähe liigutakse, kuidas nutitelefonid meie maailma tulevad.

Mida saab riigikogu tasemel nutitelefonidega teha?

Meil on koolis nädalas viis-kuus matemaatika ja eesti keele tundi, kehalist kasvatust on aga kaks tundi. Võiksime näiteks loodusõpetuse või matemaatika tunnid viia nutitelefonidega loodusesse, teha aktiivseid töid looduses. Sul on nutitelefon, saad selles olla, minna ühe punkti juurest teise juurde, näha erinevaid puid.

Kas lapsevanemad ei viitsi lapsi kasvatada, annavad lapsele nutitelefoni ja ütlevad, et ära sega?