On näha, et president on ordeneid jagades hoidnud „omasid”, ja sellest paistavad tema prioriteedid. Kersti Kaljulaid on võtnud jõuliselt sõna perevägivalla vastu. Ent kui mitu tuntud lähisuhtevägivallaga võitlejat te nimekirjast leiate? Mitte ühtegi. Kas see valdkond jääb presidendil siiski rohkem ilusaks sõnakõlksuks?