„Kui ilus on olla vaba ja iseseisev!” – paavst tõi inimesed kokku ja läks nende keskele

Paavst Franciscus rõhutas harjumatult jäisel ja päikesepaistelisel septembrihommikul presidendi roosiaias peale rahu vajalikkuse kuuluvustunnet ja vaimsuse ülimulikkust materiaalsuse üle. „Mulle meeldib, et ta ei räägi, et inimene peab olema edukas ja rikas – mul on nii kõrini sellest,” märkis Pirita kloostri sõber Lagle Parek. „Ta on üks neid inimesi, kes on vaimselt sõltumatu. Sellepärast ta mulle meeldib.”