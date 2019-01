Kui relv pooleteise meetri kõrguselt maha visata, siis kas on aktsepteeritav, et selle kabast murdub tükk ära? Selle küsimuse üle on viimasel nädalal arutatud ka ringkondades, kus muidu relvadele, nende omadustele ja veel vähem kabade materjalile pole kunagi tähelepanu pööratud. Kas Eesti tõesti ostab rämpsautomaate?