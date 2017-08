Kuidas me vabatahtlike talgulistega kliimamuutustega võitlesime

Vabaõhumuuseumi raamatupidaja Aleksander Tukk (või Sass, nagu talgulised teda nimetavad) pole Soosaare soos esimest korda. Alles paar nädalat tagasi toimusid siinsamas lähedal esimesed Eestimaa Looduse Fondi soode taastamise projekti talgud ja Sass oli ka siis kohal – kaevas turbapätse ja aitas neist kuivenduskraavidele paisu ehitada.

Sass käib talgutel kolm-neli korda aastas, parematel aastatel mitu korda rohkem. See on tema jaoks raamatupidamistöö kõrvalt hea võimalus loodusesse saada. Ta räägib, kuidas on käinud Viru-Nigulas soos talgutel, Matsalu lahes kõrede elupaiku päästmas, „Teeme ära!” talgutel. Seega, vana talguhunt. Sel pilvisel kolmapäeval Suursoo kuivenduskraavide kinniajamise talgutele tulnutest oli tema ainus, kes soode taastamise projektijuhi Jüri-Ott Salmiga siin lähedal paar nädalat tamme ehitas.