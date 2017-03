Eestis pole teadmust, kuidas aidata eakaid, kes on langenud pereliikmete vägivalla ohvriks.

Mida peaks kiirabitöötaja tegema, kui on saanud väljakutse eaka inimese juurde, kes ilmselgelt kannatab koduvägivalla all? Eestis pole ametlikku teadmust, kuidas sellises olukorras käituda. On ainult üks magistritöö, Greten Sööli „Eakate vastu suunatud vägivald politseinike tõlgendustes Lõuna prefektuuri näitel” (2016).