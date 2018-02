Kuidas seletada vaktsiini vajalikkust kurdiks jääda soovivatele kõrvadele?

Arstidel on üha raskem selgitada vanemale lapse vaktsineerimise vajalikkust. Nende emade osakaal, kes ei lase oma last vaktsineerida näiteks rotaviirusnakkuse vastu, on aastaga oluliselt suurenenud: 2015. aastal oli see 3,2%, järgmisel juba 5,5%.

„Eks see ole mingis mõttes heaoluühiskonnaga kaasnev nähtus – vaktsiinid on nii hästi oma töö teinud, et paljud lapsevanemad ei teagi, mis haigus on lastehalvatus või leetrid. Kuid vaktsineerimine väheneb nii Eestis kui ka mujal ja on näha, kuidas haigused hakkavad tasapisi uuesti levima,” ütleb sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Kärt Sõber.