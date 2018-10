Kuidas sulgeda kool üht lauset muutes? Kose vald näitab ette

Kui Tallinna-Tartu maanteelt Kosel maha keerata, seisab vahetult uue neljarealise maantee taga ligi kahe sajandi pikkuse ajalooga Harmi mõisahoone, kus on iidamast-aadamast tegutsenud internaatkool. Veel 20 aastat tagasi õppis selles Harjumaa maakoolis sadakond last, nüüd on neid seal kõigest 17, kes õpivad 1.–4. klassini liitklassides.