Ajakirjanikud ja diplomaadid ÜRO julgeolekunõukogu saalis: (vasakult) Lauri Tankler, ERR-i kaameramees Tauno Peit, Eesti esinduse fotograaf Eleri Ever, Eesti esinduse asejuht Minna-Liina Lind, ERR-i ajakirjanik Tarmo Maiberg.

Eesti alustas neljapäeval lämbes New Yorgis kampaaniat, et saada julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks.

Ehk oli see lihtsalt kokkusattumus, et ÜRO julgeolekunõukogu kampaania avamine langes New Yorgis aasta ühele palavamale päevale. Ilmal ei ole kampaaniaga küll pistmist, aga higistamine jääb jahedast Eesti suvest tulnutele meelde.