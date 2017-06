Kuidas Vanamees ja Juku Kadriorust Veskimetsa kolisid

Tallinna loomaaia kauaaegne direktor Mati Kaal räägib Eesti Päevalehele, kuidas Tallinna loomaaed sai 1983. aastal uue, suure ja sobiliku asukoha.

Tallinna loomaaia kolimist 1983. aastal oli pikka aega ette valmistatud, sest asukoht Kadriorus ei sobinud juba algusest peale. Alates 1975. aastast üle 40 aasta loomaaia tööd juhtinud Mati Kaal selgitas, et pärast loomaaia avamist 25. augustil 1939 oli kõigile asjaosalistele selge, et see tuleb võimalikult kiiresti viia mujale, palju avaramatesse tingimustesse.