Kultuuriministeerium püüab mereäärt bensiinijaamast päästa

Ministeerium lubab koostada pöördumise, millega palub jätta rannaala avalikku kasutusse.

Üleeilse „Aktuaalse Kaamera” vahendusel jõudis avalikkuse tähelepanu alla, et Circle K (endine Statoil) saab õiguse ehitada uue tankla Reidi tee kõrvale otse mere äärde. Kultuuriministeerium teatas, et kavatseb paluda selle maa-ala avalikku kasutusse jätmist. „On oluline, et sadama-alale kavandataks elu- ja ärikvartalite vahele ka avalikus kasutuses ühiskondlikku ruumi ning kultuuri- ja vaba aja veetmise funktsiooni kandvaid hooneid ja rajatisi, mis kokkuvõttes loob parema eelduse hea avaliku linnaruumi tekkeks ja mereääre avaliku ja inimsõbraliku kasutuse edendamiseks sadama muidu üsna suletud äriterritooriumi lähinaabruses,” ütles kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler Hillar Sein. „Pöördumine on plaanis saata selle alaga seotud või selle ala planeerimisega seotud asutustele,” lisas ta.