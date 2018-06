Kultuuriministeeriumi uus kantsler: ennatlik oleks öelda, et linnahall sobib ooperimajaks

Pärast Paavo Nõgene erasektorisse lahkumist kultuuriministeeriumi kantsleriks nimetatud Tarvi Sits ütleb, et valdkonna toimivaid asju pole tarvis muuta. Küll aga tahab ta seista selle eest, et kultuuri tarbimist ei takistaks füüsilised, regionaalsed ega keelelised piirangud. Samuti tuleb tema ametiajal anda hoog sisse kahe olulise hoone – linnahalli ja rahvusraamatukogu – renoveerimisele.

Olete kantsleri ametikohal järgmised viis aastat. Millised on kultuuri viie aasta prioriteedid? Betoon või inimesed, sotsiaalsed garantiid loojatele või lagunevad ehitised?

On vaja nii betooni, inimesi kui ka taristut, et kultuurist osa saada. Kui kultuuriloojad pole vääriliselt tasustatud, siis on see ebaõiglane. Kultuuritöötaja miinimumpalk on teinud märkimisväärse hüppe ja loodame, et see tõuseb järgmisel aastal veelgi. Väga oluline teema on haldusreformijärgne kultuurikorraldus. Reformi käigus lisandus kohalike omavalitsuste ülesannete hulka kultuuri- ja spordielu korraldamine. Seda on ju rohkem või vähem pidevalt tehtud, kuid oli siiski kummaline, et varasema seaduse järgi oli kommunaalmajandus KOV ülesanne, kuid kultuur ja sport mitte. Aga kuidas seda tehakse, ei saa otsustada Tallinnast Suur-Karja tänavalt.