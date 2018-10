Kultuuriminister Indrek Saar: olen katuseraha pärast risti löömiseks valmis

Indrek Saar, alustame kõige värskemast. Valitsus leppis eelmisel nädalal kokku järgmise aasta riigieelarves. Teie ministeeriumi alla läks hulk katuseraha. Mõned leiavad, et soovite sellega sotsidele toetust osta.

Millistega neist? Nimetage mõni! Valitsus leppis muu hulgas kokku paraolümpia-eriolümpia liikumise täiendavas rahastamises. Kui te tahate seda katuserahaks nimetada, olge lahked. Valitsus otsustas minna appi 9000 elanikuga Hiiu vallale ja võtta enda kanda pool kulust, et seal oleks tänapäevane spordikeskus – kui te tahate seda katuseks nimetada, olge lahked! Mina arvan, et need on väga põhimõttelised spordi- ja regionaalpoliitilised otsused, mis loovad ühiskonnas võimalusi. Selle eest olen ma valmis saama risti löödud, kui te ütlete, et see on odava populaarsusega häälte ostmine.