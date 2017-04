Kümme aastat hiljem. Eesti eripalgeline venekeelne elanikkond sai endale ühendava kriisi

Raamatul „Eesti ühiskond kiirenevas ajas” on omaette väärtus juba ainuüksi sellepärast, et tegemist on eestikeelse teadusartiklite kogumikuga. Professor Marju Lauristini sõnul oli raamatu toimetajatele väga oluline, et pidevalt sai just nimelt eesti keeles arutatud, kuidas arve võrrelda ja mida see kõik tähendab. „Emakeelne arutlus andis ka omamoodi kontakti keskkonnaga, kus me oleme,” selgitas ta. „Kui sa seda materjali pead esimest korda sõnastama, siis on mõtlemine palju vabam.”

Lauristin on sel aastal ka varem eestikeelse teaduse kohta sõna võtnud. Aprilli algul toimunud loomeliitude pleenumile saatis ta videotervituse, milles arutles, kuidas eestikeelne teadustöö on hääbumas.

„Kunagi kui me tegime 40 kirja, siis oli meie mure see, et väitekirju eesti keele ja kultuuri kohta tehti sunniviisiliselt vene keeles,” meenutas ta oma videotervituses. Ja jätkas, et praegu on Eesti ülikoolid samasuguses olukorras inglise keelega, sest on teada, et „üks korralik väitekiri peab olema seotud vähemasti kolme inglise keeles avaldatud artikliga”.

Seetõttu ei ole näiteks kogumiku „Eesti ühiskond kiirenevas ajas” autoritel võimalik oma tööd näidata akadeemilises maailmas samaväärsena sellega, kui need oleksid kirjutatud (ja avaldatud) ingliskeelsena. Tallinna ülikooli politoloogialektori Tõnis Saartsi hinnangul on raamat erakordne just seetõttu, et see on tulnud sisuliselt autorite südameheadusest ja akadeemilist kasu ei pruugi nad sellest suuta lõigata.

„Emakeele tähtsus on universaalne,” ütles Lauristin raamatu ilmumist kommenteerides. „Oluline ei ole vaid eesti keele tähtsus eestlastele, vaid üleüldse emakeele tähtsus kõikidele, et olukorda tunnetada ja sellest mõelda.” Sealtkaudu väljendas Lauristin heameelt selle üle, et lõpuks on Eestis olemas rahvusringhäälingu venekeelne telekanal.