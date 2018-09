Kümme päeva koolitust ja 280 eurot ning lapsest saab selgeltnägija?

Must lapp silme ees, on lastelt võetud nägemismeel. Nad laovad enda ette erivärvilisi topsikesi, et arvata ära kollase, rohelise või sinise topsi asukoht. Lapsed seisavad pimesikuna, toetudes ühele jalale, nagu juhendaja seda ees teeb. Tahvlile kirjutatakse arv 46 ning lapsed räägivad. Videos, kus see kõik toimub, pole laste juttu kuulda. Ohtra paaniflöödimuusikaga vürtsitatud videos on lapsed, kes on aasta aega selgeltnägijaks õppinud