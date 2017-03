Kümned tuhanded inimesed kutsuvad kiirabi plaastrit panema, mistõttu võivad tõelised hädalised abita jääda

Meedikud lõid Facebooki grupi, kuhu koguda väljakutsete näiteid. Nad on väsinud käimast väljakutsetel, millel pole midagi pistmist kiirabi kui eluohtlikus olukorras appi kihutava erakorralise abi andjaga. Siin valik grupi postitustest. kollaaž ekraanitõmmistest

Kiirabi kutsutakse välja sageli pisihädade või selle tõttu, et lähim arstikeskus on liiga kaugel.



Tipptehnoloogilisest erakorralisest abist on saanud plaastripanijad ja vilkuritega taksoteenus.



Kiirabitöötajad kardavad, et pisiväljakutsete tulva tõttu võib abi tõsiste haigeteni jõuda liiga hilja.