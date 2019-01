Kuni 2000-kraadise põlemistemperatuuriga signaalrakett hävitas Nurmiko. Kes selle laskis?

Vana-aastaõhtul algas raketisadu mitmel pool juba tund enne südaööd. Ilm oli selleks halb, sest puhus tuul, mis kiskus iiliti väga tugevaks. Eestis oli piirkondi, kus poleks tuule tõttu tohtinud ilutulestikku lasta. „Meie Kadaka poes ütlesime sel päeval ostjatele, et täna see ei ole tark mõte. Paljudel läksid silmad suureks, et see on vastu kapitalistliku ühiskonna reegleid, kui müüja ütleb ostjale, et ärge ostke. Aga õnneks enamik sügas kukalt ja jäi siis nõusse,” meenutab Ruf Eesti AS-i juhatuse liige Ivo Melder.