Kuni pole teavet reaalse ohu kohta, on otsus selge: e-hääletamine toimub

Pärast seda, kui teisipäeval avalikustati ID-kaardi kiipide võimalik turvarisk, tekkis kohe küsimus, kas e-valimised saavad sellises olukorras üldse toimuda. Vabariigi valimiskomisjon kogunes eile asja arutama. Kuulanud ära RIA peadirektori Taimar Peterkopi ning arendus- ja uurimistegevuse osakonna juhataja Kaur Virunurme ülevaate, leidis komisjon üksmeelselt: e-hääletamine toimub kohalikel valimistel seadusepäraselt ja plaanikohaselt. „Peamine argument e-hääletamisega seaduse järgi edasi minna on fakt, et ühtegi reaalset turvaauku leitud ei ole, kõik ID-kaardi kiipi puudutav on hüpoteetiline,” sõnas vabariigi valimiskomisjoni esimees Meelis Eerik. „Teiseks meie otsuse aluseks on RIA kinnitus, et ID-kaart on Eesti Vabariigis turvaline ja kasutatav kõikides e-teenustes. Me ei saa ülejäänud riigist irduda,” sõnas Eerik.