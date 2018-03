Europoli organiseeritud kuritegevuse valdkonna juht Jari Liukku tõdes möödunud nädalal Tallinna külastades, et viimase kümne aastaga on nii kuritegevuse maht kui ka kurjategijate arv pidevalt kasvanud. Veel viis aastat tagasi hindas Europol, et Euroopas tegutseb 3600 organiseeritud kuritegelikku grupeeringut, kuid praeguseks on nende arv kasvanud 5000-ni.