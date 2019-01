Kuritegelikku hõlptulu jahtivad Tallinna noored pesevad usinalt välismaist musta raha

„Me teame paljusid, kes selliselt tegutsevad, ja hoiame nende tegevusel silma peal,” ütleb küberkuritegevusele spetsialiseerunud ringkonnaprokurör Mairi Heinsalu. „Varem või hiljem peame nad kinni.”

„Nende” all peab Heinsalu silmas noori inimesi, kes on hakanud osalema rahapesuskeemis, mis on prokuröri sõnul viimase aja mood nii Eestis kui ka mujal maailmas. Näiteks on Harju maakohus viimastel nädalatel mõistnud süüdi kokku neli noormeest, kes selliselt suuri summasid teenisid, kuid haledalt vahele jäid.

Mõni aasta tagasi hakkas Saksamaal ühtäkki politseisse pöörduma kümneid inimesi, kes kurtsid, et neid on alatult haneks tõmmatud.