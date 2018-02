Politsei- ja piirivalveameti peadirektori asetäitja Priit Pärkna sõnas, et kuigi 2017. aastal õnnestus Eesti fentanüüliturul kinni pidada mitu võtmetegelast ja pakkumine kukkus suuresti kokku, on tekkinud ilminguid, et allilmas otsitakse uusi inimesi narkootikume vahendama.