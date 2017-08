Kuus kuud Austraalias seljakotirändurite keskel

Wombat asub Lääne-Austraalia lõunaosas ühes Perthi paremas rajoonis East Perthis. Ta sobib sealsete uhkete hoonete vahele nagu asotsiaalne kodutu kuningapaleesse. Majaks on seda uberikku palju nimetada, pigem on see neli telliskivist seina, mille vaheseinad jaotavad ruumid räpasteks tubadeks, kuhu peaks mahtuma kuni kümme inimest. See on odav koht, kümnekohalises toas maksab öö 15 Austraalia dollarit. Kõrgajal mahutab see uberik üle 90 inimese. Naabritele Wombat ei meeldi, sest see produtseerib õhtuti – eriti reedeti ja laupäeviti – sellist lärmi, et naabrite vihased kõned on pigem reegel kui erand.