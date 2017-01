Liisi.ee järelmaksuandja ei näe haigustega hirmutamisel ja laenu pealepressimisel põhinevas ärimudelis probleemi. LHV keeldub Delavuele eetilist hinnangut andmast, kuid esitas ilusalongile koostöö jätkumiseks oma tingimused.

Delavue ilusalong-laenuvabrik, millest Eesti Päevaleht on viimase nädala jooksul kirjutanud, meelitab kliente enamasti järelmaksu võtma LHV-st, kuid vahel püütakse pähe määrida suurema krediidikulukusmääraga järelmaksu Liisi.ee-st. Ühel sellisel juhul sattus skeemi ohvriks Ülle Okas, kes ei kavatsenudki alla anda ja ühena vähestest saavutas ka lepingu tühistamise.

Okas sattus Delavue salongi samuti nagu teised kliendidki: talle helistati ja kutsuti tasuta protseduurile. Okas otsustas proovida, oma mõju oli ka salongi prestiižikal asukohal. „Öeldi, et tulge Radissoni hotelli ja et nende päralt on terve hotelli neljas korrus,” meenutas Okas.