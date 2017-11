Laevakaitsjad Indias: sellest ei tule mingit mälestusteraamatut. Siin pole midagi mäletada

Indias Chennai kesklinnast umbes pooletunnise sõidu kaugusel on hotell, kus elab osa esmaspäeval õigeks mõistetud ja teisipäeval vanglast vabanenud 14-st Eesti laevakaitsjast. Sõit neile külla läbi Chennai liikluse on kaootiline. Siinset kaost on keeruline selgitada, kui oma silmaga ei näe. Pigem on see ime, et me ei näe sõidu jooksul ühtegi avariid, sest kõik manöövrid ja ümberreastumised käivad suunda näitamata või peeglisse vaatamata. Kõlab ehk küll labaselt, aga nii mõistan palju paremini, millises süsteemis on meie laevakaitsjad pidanud neli aastat laveerima. Süsteemis, mis toimib, kui on võimalik ja vaja. Või seisab, kui tahab.