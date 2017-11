Laevakaitsjad mõisteti Indias õigeks, kuid ei ole veel vabanenud

Eile saabus Indiast kauaoodatud rõõmusõnum, et Chennai kõrgem kohus on rahuldanud laevakaitsjate apellatsioonikaebuse ja aastaid vangis istunud mehed õigeks mõistnud. 35 laevakaitsjat, kelle seas on ka 14 Eesti kodanikku, peeti Indias kinni juba 2013. aasta oktoobris. Eilne kohtuotsus annab viimaks lootust, et nad saavad Indiast lahkuda.