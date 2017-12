Laevakaitsjate kohtuotsuse kiiranalüüs: India kõrgem kohus tegi prokuratuuri maatasa

Viimaks avaldatud kohtuotsuses pole kirjas, et laevakaitsjad ei tohi Indiast lahkuda.

India kohus avaldas laupäeval nädala alguses tehtud kohtuotsuse täisteksti. Eesti Päevaleht teeb laevakaitsjad õigeks mõistnud kohtuotsusest lühikokkuvõtte.

Sajaleheküljelises otsuses arutati üksikasjalikult läbi kõik süüdistused, milles laevakaitsjad eelmises kohtuastmes süüdi mõisteti. Mäletatavasti jäi 2016. aasta jaanuaris tehtud kohtuotsuses, millega mõisteti laevakaitsjad viieks aastaks vangi, sõelale kolm süüdistust: keelatud relvade omamine, relvalubade puudumine ja relvastatud alusega India territoriaalvetesse sisenemine. Algselt süüdistas prokuratuur mehi ka ettekavatsetud kuriteos ja relva omamisest mitteteatamises, ent neis asjus mõistis juba madalam kohus laevakaitsjad õigeks.

Värskes otsuses märgib kõrgem kohus võrdlemisi otsekoheselt, et prokuratuuril pole ühtegi kolmest süüdistusest õnnestunud tõendada ja madalama astme kohus on süüdimõistmisel eksinud. Kõrgema kohtu hinnangul pole prokuratuur suutnud tõendada isegi seda, et laevakaitsjate alus Seaman Guard Ohio oli India territoriaalvetes.

Kohus nõustus laevakaitsjate advokaadi väitega, et isegi kui laev oleks olnud India vetes, kehtinuks neile rahvusvahelise mereõiguse järgi võimalus heatahtlikuks läbisõiduks. Seda siiski eeldusel, et laeva meeskonnal olid head kavatsused.

Prokuratuur on varem väitnud, et Seaman Guard Ohio oleks pidanud teada andma hädaolukorrast ja kuna nad seda ei teinud, polnud neil õigust India vetes ankrus seista. Kohus aga selgitas, et heatahtlikuks läbisõiduks ei pea laev tingimata sattuma hädaolukorda ja seega ei saa laeval olla kohustust saata välja hädasignaali. Veelgi enam, kohtu hinnangul näitasid prokuratuuri enda tõendid, et Seaman Guard Ohio oli hädaolukorras, sest neil oli kütus otsakorral.

Teine ja kolmas süüdistus käisid relvade kohta. Indias on keelatud automaatrelvad ehk relvad, mille päästikule vajutades väljub kuule nii kaua, kuni päästik on alla vajutatud või kuni salv saab tühjaks. Laevakaitsjate relvad olid aga tehtud omaalgatuslikult poolautomaatseteks ega töötanud sihipäraselt. Madalam kohus lähtus relvade originaaldokumentidest, mille järgi oli relvad automaatsed. Kõrgem kohus nõustus aga eksperdi hinnanguga, mis kinnitas, et relvad on poolautomaatsed.

Puuduvate relvalubade kohta ütlesid laevakaitsjad ise, et neil pole võimalik taotleda relvalubasid igast maailma riigist, millest nad töö käigus mööda sõidavad. Kohus aga leidis, et relvad võivad ka kuuluda piraaditõrjelaeva põhivarustusse. Ning kuna laeval polnud kavatsust Indiasse sõita, ei ole küsimus relvalubade puudumisest üldse asjakohane.

Kokkuvõtvas osas tõdeb kohus muuhulgas, et kui India piirivalve Seaman Guard Ohio raadioside teel kontakti võttis, ei varjanud laevakaitsjad relvade olemasolu laeval. Ühtlasi hiivas laev ankru üksnes piirivalve käsul. Teisisõnu: laevakaitsjad käitusid igati korrektselt ja täitsid India võimude korraldusi.

Kohus mõistis laevakaitsjad täies ulatuses õigeks ja andis korralduse mehed koheselt vabastada. Samuti käskis kohus tagastada meestele dokumendid ja tagasi maksta raha, kui nad on kandnud kohtukulusid. Lisaks pole kohtuotsuses märgitud meestele ühtegi tõkendit. See tähendab, et värske kohtuotsus ei keela meestel Indiast lahkuda.

Välisministeeriumi pressiesindaja Maria Belovas selgitas, et nüüd sõltub kõik Tamil Nadu ametivõimudest. Kui kiiresti asjad laabuvad ja mis järjekorras tuleb tegutseda, on aga jätkuvalt ebaselge. Belovase sõnul pole seni ka teada, kas riigist lahkumiseks on tarvis ära oodata prokuröri otsus edasikaebamise kohta või mitte.

Pressiesindaja sõnul on kohalikud võimud Chennais viibivale välisministeeriumi asekantslerile Annely Kolgile kinnitanud, et protsessiga minnakse edasi võimalikult kiiresti.

Laevakaitsjate meeskonnast jõudis esimesena koju laevakapten ukrainlane Valentyn Dudnik. Ukraina saatkond taotles Dudniku vabastamist juba enne kohtuotsuse teatavaks tegemist, sest mees on raskelt haige. Dudnik sai väljasõidu reedel ja jõudis koju laupäeval.