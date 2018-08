„Lahkusin, sest ma polnud nõus müüma kirvehinnaga saasta.” Lumehelbekeste tööharjumused

Y-generatsioon, millenniaalid, lumehelbekesed. Nii nimetatakse möödunud sajandi lõpukümnendite ja uue aastatuhande algusaastate vahel sündinuid. Nende ühisteks iseloomujoonteks peetakse nartsissismi, tolerantsust ja õiglusnõuet. Nad solvuvad kergesti. Nüüd on see põlvkond saanud kaela väikeettevõtjate meelepaha, kes nuhtlevad noori kohusetundetuse ja palgaahnuse pärast. Põhjust nagu oleks: paljud ettevõtjad on püsti hädas looderdavate või ebausaldusväärsete noorte töötajatega.