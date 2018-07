Lapsed ei oska enam nukkude ja klotsidega mängida

Lasteaiad pingutavad, et mudilastele meelde tuletada, kuidas mängitakse kodu, kooli või poodi. „Nukkudega ei mängi lapsed juba ammu,” nendib Tallinna Kullerkupu lasteaia juhataja Klaire Jaanus. „Eks igal põlvkonnal on omad moemänguasjad. Lasteaeda me nutiseadmeid kaasa ei luba, aga laste omavahelistest juttudest on ikka kuulda, mida nad kodus tahvelarvutist või telefonist vaatavad,” räägib ta. „Näha on, et paljudele antakse kodus tahvel kergelt kätte, ehkki ei saa öelda, et see oleks tingimata otseselt halb.”