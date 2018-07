Lapsele elatisraha maksvad isad ei tea, millele naised selle kulutavad

„Mul ei ole kahju oma lastele raha maksta. Kasvõi 1000 eurot kuus. Aga mul on kahju maksta raha blondile, kes kulutab selle geelküüntele ja juuksepikendustele,” rääkis Eesti Päevalehele oma kogemusest Madis (nimi muudetud), kellel on endise naisega kaks last.

Ehkki Madisel on laste üle jätkuvalt võrdne hooldusõigus, leppisid nad naisega notariaalsel lahutusel kokku, et lapsed jäävad elama emaga. Kuna elatisraha suurus sõltub miinimumpalgast, mis on viimasel ajal erinevalt hindadest kiiresti tõusnud, peab Madis maksma praegu iga kuu naisele 500 eurot.