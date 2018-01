Lapsevankrid, lillealused ja mööbel seavad ohtu inimelud

Päästeamet kontrollib sel nädalal sadades kortermajades üle riigi tuleohutusnõuete täitmist. Eesti Päevaleht käis eile koos inspektorite Kristina Keleri ja Annika Juhansoniga Tallinnas Kristiine linnaosas. Et kortermajadest selget ülevaadet saada, peavad inspektorid läbi käima ühistu iga trepikoja kõik korrused. Teisipäeval on mind saatvatel inspektoritel päevakorras kümme maja – see teeb 40 trepikoda ja üle 100 korruse. „Eks meil eilsest annavad veel jalad tunda,” ütleb inspektor Annika Juhanson, kui avab esimese trepikoja ukse. Päev varem külastasid nad kaheksat maja.