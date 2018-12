Laste julgus politseisse helistada päädis aumärgiga

Üks julge laps – just selline tiitel anti kümneaastasele Karoliinele – on pärit Pärnust. Sõbrapäeva õhtul läks ta oma vanaema juurde, kuhu olid tulnud ka perekonnatuttavad. Koos veedeti lõbusalt aega, kuni peretuttav järsku ägestus ja käskis oma kasupoegadel minna nõusid pesema. Tagantjärele imestas Karoliine, miks oli üldse vaja nõusid pesta, sest vanaemal on kodus nõudepesumasin.