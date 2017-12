Laste stress kirjatehnikast. Püüdlikkusest hoolimata on hinne kaks

Harjumaa kooli teise klassi õpilane, kes perekonna palvel jääb anonüümseks, saabus koju kirjatehnika vihikuga, kus ilutses punane kaks. Teisel päeval kolm miinus, juures õpetaja punase pastakaga lisatud palve kirjutada järgmine kord teritatud pliiatsiga ja ühendada tähed nõuetekohaselt. Järgmine lehekülg. Õpetaja meelest on kirjutatu nii kohutav, et ta on lisanud kodutööle: „oi-oi!”

„Õpetaja hindab korraliku ja püüdliku õpilase kirjatehnika ülesandeid nii. Kas see ongi normaalne?” küsib lapse vanaema.

Ei ole õigesti kirjutatud „eesel” ega „Šura”. Kord on e-d üle joone, kord s-täht liiga lopergune.

Eesti Päevaleht näitas vihikut ka teistele õpetajatele, kes hinded kahtluse alla panid. Töö on ju tehtud.