Eesti on Euroopa kõige suurema palgalõhega riik. Üks palgalõhe vähendamise takistusi võib olla lasteaiakohtade puudus.



Eesti Panga ökonomisti Kaspar Oja hinnangul pole Eestis võimalik piirangute ja jõuga ühesuguseid palku saavutada.

Eesti Panga värskest uuringust „Tööturu ülevaade” selgub, et miinimumpalga tõus on aidanud vähendada soolist ja vanuselist palgalõhet. Eesti Panga ökonomisti Kaspar Oja sõnul on palgalõhet võimalik veelgi vähendada rohkemate lastehoiukohtadega.