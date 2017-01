Rahastuse vähendamine võib lõpuks hakata mõjutama lastele antava ravi kvaliteeti ja kõik, mis ei ole hinnakirjas, võib jääda tegemata.

Alanud aasta algusest peavad Eesti lastehaiglad läbi ajama vähema rahaga kui varem, sest haigekassa kärpis haige lapsega haiglasse tulnud lapsevanemate majutamise eest makstavat summat.

Kui laps on alla kümneaastane, siis on lastehaiglatel seaduse järgi kohustus võimaldada lapsevanematel või hooldajatel jääda haiglaravil lapse juurde haiglasse. Neile tuleb tagada ööbimise, toitlustuse ja pesemise võimalused ning ka arstide abi ja nõuanded. Kui seni said lastehaiglad haigekassalt selle jaoks inimese kohta 23 eurot päevas, siis nüüd tuleb sama teenus tagada 18 euro eest.