Läti alkoholiralli on ajutine, lõunanaabritel on plaanis aktsiise suurendada

Tallinnasse Euroopa Liidu nõukogu mitteametlikule sotsiaal- ja terviseministrite nõupidamisele Lätit esindama tulnud terviseministeeriumi kantsler Kārlis Ketners ütles, et tema hinnangul on Eesti ja Läti aktsiiside, näiteks alkoholiaktsiisi erinevused ajutised. Kantsler rõhutas, et maksusüsteeme tuleks vaadata tervikuna.

„Kui me räägime naaberriikide maksupoliitikast, siis kõik vaatavad teistesse riikidesse selle pilguga, et kus on parem olla,” selgitas Ketners. „Näiteks ettevõtlusmaksude asjus vaatame meie Eesti poole, et kui hea maksupoliitika ja kui madalad maksud siin on. Teie näiteks vaatate Läti poole ja mõtlete, et kui madalad meil aktsiisid on. Aga kui räägime maksupoliitikast, kus maksud on madalamad või kõrgemad, siis peaksime vaatlema seda terviklikuna, vaatama tervet majanduse ülesehitust ja kogu maksustruktuuri.”