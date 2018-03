Läti protestisõidu korraldajad jätavad oma tegemised poliitikavabaks

Eesti sajandal sünnipäeval aktsiiside tõstmise vastase aktsiooni „Maksud sõidavad Lätti” algatanud Taavi Leppik kinnitas, et ürituse korraldamise ajal pöördusid nende poole nii Reformierakonna kui ka EKRE Võrumaa piirkonna liikmed ja pakkusid oma abi. „Mul oli suur hirm, et keegi tuleb ja võtab kusagilt plakatid välja ning hakkab mingeid loosungeid karjuma. Õnneks seda ei juhtunud,” nentis ta. Leppik rõhutas, et korraldajad ütlesid ära kõigile abipakkujatele.