Läti välisminister: olen selle vastu, et Läti võiks olla sillaks Venemaa ja Euroopa vahel

Mida arvati Lätis meie hiljutisest intsidendist Hispaania hävitaja ja kadunud raketiga?

Sellest kirjutati siin üsna (otsib sõnu ja naeratab) ohtralt, sest tegu oli suure uudisega. Kuid olgem ausad, me teame, et õppuste ja harjutuste käigus võib selliseid vigu juhtuda. Kahjuks on neid aastakümnete jooksul olnud kõigis NATO riikides ja kõik need pole nii õnneliku lõpuga olnud. Oluline oli, et avalikkust informeeriti ausalt ja täpselt.

Sellised intsidendid saavad Venemaal palju tähelepanu, kuigi seal on palju rohkem juhtumeid, kus rakett haihtub, seda ei õnnestu välja tulistada või kukub lennuk alla.