Laulupeol dirigeerinud Tiiu Ivanova: laulupidu on eestlaste õnneeliksiir!

Pühapäevasel laulupeol debüüdi teinud dirigent Tiiu Ivanova tõi esimest korda laululavale DJ-puldi. Intervjuus räägibki ta muu hulgas traditsioonilise laulu ja elektroonilise muusika ühendamisest.

Millised on debüüdijärgsed tunded? Kas kõik õnnestus plaanipäraselt?

Ilmselt ma praegu veel päris hästi ei mõista, kuivõrd mastaapse ja olulise sündmuse oma elus seljatasin. Olen õnnelik, seda ma tean. Kõik läks tegelikult isegi üle ootuste hästi.

Minu dirigeerimisel oli neidudekooride esituses ja Miina Härma „Ei saa mitte vaiki olla”. Tegemist on naiskooride esituses väga klassikalise ja väärika lauluga, millel on tugevad ajaloolised traditsioonid. Seekordsel laulupeol oli teos aga täiesti uues värvingus. Nimelt kaasasime esitusse minu julge ettepaneku tulemina live-elektroonika. Seda pole kunagi varem julgetud laulupidudel kaasata ega teha. Isegi koorilaulude puhul on elektroonilise muusika saateks võtmine pigem tavatu. Riskisin teadlikult.