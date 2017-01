Lavly Perling: riigi suurim ülesanne on kannatanute õiguste kaitse kriminaalmenetluses

Riigi peaprokurör Lavly Perling peab 2016. aasta olulisteks saavutusteks ministeeriumilt prokuratuuri palgareformiks saadud nõusolekut, haldussuutlikkuse parandamist ning kiiremat ja digitaalsemat kriminaalmenetlust. Foto: Rauno Volmar

Riigi peaprokurör Lavly Perling ütleb möödunud aastat kokku võtvas intervjuus, et Tallinna Sadama kriminaalasi jõuab kohtusse aasta esimeses pooles. Ta peab väga oluliseks kõike, millega püütakse iga alaealise hinge päästa ja neid mitte karistada, sest see on pika perspektiiviga tegevus.