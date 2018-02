Presidendilt Punase Risti II klassi teenetemärgi pälvival Lee Tammemäel on üks peamine eesmärk. Ta teeb iga päev tööd selle nimel, et tema osakonnas pakutaks parimat võimalikku arstiabi. Ta usub, et alati on võimalik asju veel paremini teha. Eriala areneb kiiresti, võimalused täienevad.