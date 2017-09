Leedu kaitseminister: Euroopa saaks mõne kaitseprojektiga hästi hakkama

Leedu kaitseminister Raimundas Karoblis ütles eile Tallinnas Kultuurikatlas peetud Euroopa kaitseministrite mitteametlikul kohtumisel, et Euroopa kaitsevaldkonna uued koostööplaanid annavad ehk võimaluse suurendada liidu kaitsekulutusi ja korraldada mõnd projekti üheskoos paremini, kui suudaksid liikmesriigid üksinda.

Minister Karoblis, kuidas suhtub Leedu Euroopa Liidu uude, PESCO-nimelisse kaitsekoostöö struktuuri?

Ajalooliselt on Leedu olnud üks skeptilisemaid liikmesriike, kui rääkida Euroopa Liidu ühisest julgeoleku- ja kaitsepoliitikast. Meie eelistus on alati olnud NATO ja nagu britidki tundsime muret selle pärast, et uued euroliidu protsessid võivad hakata NATO plaane segama.