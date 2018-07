Lehelapsed alustasid töösuve

Kolmapäevast alustasid pisut uuenenud moel tööd Eesti Ekspressi igasuvised lehelapsed. Uuendus on see, et lehemüügipunktiks on sel korral velotaksotüüpi rattad. Lehelapsed ratastega ringi ei vura, rattad on selleks, et potentsiaalsed ostjad leiaksid tee laste ja leheni lihtsamini. Värske Eesti Ekspressi saab soetada Tallinnas Nõmme turult ja Balti jaama turult.

Eesti Ekspresi lehelasteprojekt on lastele hea võimalus teenida omale taskuraha ning õppida ja arendada ettevõtlikkust. Esimesed müügipäevad on näidanud, et inimeste huvi soetada leht otse lehelapselt on suur ja nad hindavad noorte tahet tööd teha.