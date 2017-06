Lehelapsi palganud Ekspress Meedia: minister Ossinovski valetab

Aastaid tagasi müüsid lapsed ja noorukid Eesti Ekspressi suviti tänavail. Foto: Tiit Blaat

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski väitis riigikogu infotunnis, et tööinspektsioon on saanud kaebuse, milles öeldud, et laps pidi Ekspress Grupi heaks lepingu järgi töötama kümme tundi päevas. Ekspress Meedia levi- ja klienditeenindusdirektori Tarvo Ulejevi sõnul on Ossinovski väide, nagu oleks Ekspress Meedia seitsmeaastased lehelapsed kümneks tunniks päevas tööle pannud, vale.