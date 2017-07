Leiutamismaratonil valmivad sõrmejäljelukk ja keerlev laualamp

„Toomas 3000-st sai lõpuks idee multifunktsionaalse laualambi jaoks, mille külge saab võtmeid või muid asju riputada,” esitleb keskkoolipoiss Kristo Vurritaja projekti. Esialgu oli see hanketeenuse platvorm, kus ürituste korraldajad võistleksid parima pakkumise nimel. Üsna kiiresti kriipsutasid toote loojad selle idee aga maha – ühtepidi poleks teenusel piisavat turgu, teisalt on praegustel korraldajatel juba sedavõrd lai kontaktvõrgustik, millega poleks võimalik konkureerida. Järgmine toode oli uhke nimega Toomas 3000 – lindiga keerlev riiul, kust saaks valida sobiva kikilipsu. Tootearenduse käigus jäi keerlev element alles, aga meeskond leidis, et parem oleks anda valgust kui aidata valida kaelakatet. Nii sündiski Vurritaja – keerlev vineerist valgusti, millel raagus puu sarnased oksad. „Iga ostetud lambi kohta annetame osa tulust uue puu istutamisele,” avaldab Kristo toote tausta.