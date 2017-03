Harju maakohus mõistis Eesti-Saksa lendudele pommiähvarduse teinud Vladislav Pällingule neljakuulise reaalse vangistuse.

Eile astus kohtu ette Vladislav Pälling, kes tegi mullu suvel end Daeshi liikmeks nimetades Tallinna lennujaamale pommiähvarduse. Prokurör Triinu Olev nõudis kokkuleppe järgi talle karistuseks kahe ja poole aastast vangistust, millest tuleks reaalselt ära kanda neli kuud. Ülejäänu täidetaks tingimisi. Kaitsja, vandeadvokaat Urmas Simoni sõnul üritas Pälling endisele tööandjale G4S-ile kätte maksta.

Kohtunik Violetta Kõvask uuris Pällingult, kas kokkulepe on talle selge ja ühtlasi vabatahtlik. „Keegi teile survet ei avaldanud?” küsis kohtunik. Pälling kinnitas, et ei avaldanud. Ta ütles, et ta kahetseb juhtunut väga ja teab, et seadust rikkuda ei tohi.