Liikluspsühholoog: roolis olles nutiseadme kasutamine suurendab õnnetuse riski 12–20 korda

Miks on ohtlik autot juhtides nutiseadet kasutada?

Nutiseadme kasutamine ei ole ohtlik ainult autot juhtides, selle kasutamine on riskantne mistahes sõiduvahendit, ka jalgratast või mootorratast juhtides, samuti mõningatel puhkudel jalgsi liigeldes. Nutiseadme oht sõidukit juhtides seisneb selles, et juht ei saa liiklusest infot alates hetkest, mil ta pöörab pilgu liikluselt nutiseadmele, hangib sealt infot ja suunab pilgu tagasi liiklusele. Selle aja vältel on sõiduk sisuliselt iseliikuv.