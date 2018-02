Liikumisvõimetu IT-spetsialist: Eesti oleks tõeliselt e-riik, kui ka mina saaksin töötada

Abikaasa Vanessa on määratud Auli hooldajaks ja saab selle eest 50 eurot kuus. Foto: Karin Kaljuläte

USA-s edukalt arvutitega töötanud Aul Pedajase potentsiaal on Eestis kasutamata jäänud. „Välismaa tuttavad küsivad, kuidas on võimalik, et tuntud IT-riigis Eestis pole vaja kodus arvutiga töötavaid inimesi,” ütleb spinaalset lihasatroofiat põdev Pedajas.