Põhja-Tallinnas asuva venekeelse Ehte humanitaargümnaasiumi teise klassi lapsed kannavad koolis kaasas väikeseid lillasid karusid. Lastele on need toredad mänguasjad, õpetajale aga aitavad meenutada kiusamise ennetamist. Klassis on ka üks suurem mõmmik, mis ootab ruumi tagaosas riiulil, et ta sealt mänguks ja õpetamiseks alla võetaks.