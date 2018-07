Linn ei tea Kofkini ja restoranipidaja lisalepingust midagi

Edgar Savisaare korruptsiooniprotsessi üheks episoodiks on süüdistus, et Savisaar võttis ettevõtja Alexander Kofkinilt altkäemaksu Raekoja platsil asuva restoranipinna üürilepingu pikendamise eest. Taoliste linnale kuuluvate pindade üürimisel kehtib reegel, et kui üürnik üürib selle kellelegi edasi, siis tohib allüürnikult küsida sama hinda, mida üürnik Tallinna linnale maksab, mitte rohkem.